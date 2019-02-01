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美股中段跌33點

2019-02-01 列印
　　美國周四股市偏軟，杜指中段報二四九八一點，跌三十三點；納指則報七二六九點，升八十六點。滙控美國預託證券價格見六十五點五八港元，跌一點一二港元；騰訊則見三百四十七點四四港元，升一點四四港元。紐約期金報每盎司一千三百二十八美元，升十三點四美元；紐約期油則報每桶五十五點一一美元，升零點八三美元。

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