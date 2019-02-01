公司﻿睇淡經濟慳住使﻿ ﻿團年飯鮮見豪食豪飲﻿

農曆新年是傳統飲食業旺季，在經濟不明朗下，餐廳老闆慨歎今年旺丁不旺財。有中高檔酒樓每枱消費比去年至少減一千元，競爭激烈，即使食材成本上漲也不敢貿然抬價。主攻街坊客的酒樓推出低於三千元的八餸套餐，薄利多銷保住客量。經營盆菜及新鮮食材到會的公司亦遇到縮水情況，客人放棄豪食鮑魚海味，人均消費大減近半。



農曆新年素來是飲食業的旺季，公司、家庭均會訂枱吃團年飯，受中美貿易戰及環球經濟不穩的因素影響，今年業界的生意遠比去年遜色。敍亨軒海鮮火鍋尖沙咀店二月起至農曆年前更晚晚爆滿，負責人周榮卻指旺丁不旺財形容生意。他表示，去年每圍枱的平均消費達八九千元，惟今年每枱埋單最少便宜一千元。他以公司客為例，中美貿易戰及全球經營不穩定的因素下，老闆預訂團年飯盡量吃得簡單一點。



周榮續說，今年整體食材成本，比去年最少上升百分之二至三，他未有加價，盈利變相大減。身兼香港餐飲管理協會會長的東海飲食集團高級總監楊位醒亦指出，酒樓業界的食材每逢旺季均會漲價約百分之五至六，惟近年業內競爭轉趨激烈，加價也不能加太多。



分店大多位於住宅區的海港飲食集團主攻街坊客，去年推出定價二千九百八十元的團年飯套餐，內有魚翅、龍躉、乳豬等八道賀年菜式，大受食客歡迎。集團業務經理陳兆榮指，今年再接再厲續推套餐，雖然食材價格較去年增加達一成，定價卻維持不變。



陳表示，集團旗下酒樓在新春期間的訂座率與往年相若，以家庭客居多，每圍平均消費約三千多元，公司客約四至五千元。



盆菜及海鮮批發定單縮水



家中團年盆菜是不少家庭的選擇，惟食客消費同樣縮水。忠誠盆菜經理蔡小姐表示，以往不少客人會選購內含鮑魚、海味的貴價盆菜，每盆約二三千元，今年客人明顯傾向選擇一二千元的普通款式，消費額大跌近半。



生蠔及海鮮批發店Ocean Three老闆何智聰表示，過去鮑魚、海參等的貴價海鮮不乏捧場客，每張定單的平均消費可達一千二百元，然而，最近已跌至六百元，他看淡今年銷情。何智聰認為，近年本港的節日氣氛愈來愈淡。



