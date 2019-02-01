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澳門國際銀行入稟追欠款 ﻿港航借貸1.5億僅還200萬﻿

2019-02-01 列印
■港航去年借貸約1.57億港元卻未能在還款期限前還清，遭銀行入稟追債。
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　　香港航空近月屢受財困和高層「跳船」等負面消息影響，最近再捲入欠債風波。澳門國際銀行前日入稟高等法院，指港航於前年十二月借貸二千萬美元（約一點五七億港元）作營運資金，但在一年還款期限屆滿前，僅償還不足本金2%約二十五點九萬美元（約二百零三萬港元）的款項，遂要求本港法庭下令港航還錢。

　　入稟狀指，澳門國際銀行與港航於前年十月達成協議，同意預留二千萬美元信貸額度予港航作營運資金，銀行方將就未償還本金徵收2.8%年利息，並就還款期限前仍未償還的一切款項徵收3%年利息。港航同時簽訂擔保協議，同意在銀行方要求下立刻還款，並承擔對方追討欠款的一切開支。

　　港航於同年十二月二十八日申請借用上述二千萬美元款項，還款期可由三個月延長至一年。惟直至今年元旦日，港航只償還三筆合共約二十五點九萬美元的款項。澳門國際銀行多番去信要求還款不果，決定入稟追債及相關利息。



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