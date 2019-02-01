﻿甲型流感肆虐幼園﻿ ﻿兒童興趣班多重防毒﻿

冬季流感肆虐，幼稚園及幼兒中心的流感爆發宗數持續上升，政府終於宣佈上月二十六日所有幼稚園和幼兒中心提早放農曆新年假。除了學校停課，開辦兒童興趣班的教育中心及校巴公司亦嚴陣以待，紛紛加強防疫措施。



幼稚園及幼兒中心已全面停課，不少提供兒童興趣班的中心仍繼續開放，小朋友有感染流感的風險。為了減低交叉感染機會，香港小童群益會早前發出通告，提醒服務單位職員、會員及家長，採取相關的預防流感措施，包括加強進行消毒及清潔工作。該會旗下的大圍青少年綜合服務中心已暫停提供玩具予小朋友，同時呼籲他們勤洗手。



為幼兒提供一站式託管和教育服務的車兒教育沛恩幼兒中心也推出新的應變措施，負責人鄭小姐指中心為幼兒提供不少玩具，在流感個案爆發後，已延長清潔服務時間。該中心亦加裝具消毒功能的空氣清新機，同時建議導師進行入課室前，先噴上酒精消毒噴霧。另外，導師在課室內亦有加強預防流感等健康教育。



樂兒教育中心負責人黃先生亦表示，已安排職員觀察進入中心的學生，留意他們的身體狀況，並呼籲學童盡量戴口罩，兒童合唱團團員練習唱歌時亦須戴口罩。至於位於元朗的多培幼兒音樂教室，近日亦向學前班學生贈送免沖洗潔手液，該教室負責人黃小姐指出，目前正值流感高峰期，故希望潔手液可方便家長於公共地方，幫小朋友消毒雙手。



幼稚園及幼兒中心突然全面停課，不少雙職家長因工作關係，無暇照顧子女，要求教育中心暫託，或增加興趣班堂數。Aplus兒童興趣班負責人李小姐表示，畫班及手作班一兩周都加開課堂，讓受停課影響的小朋友參加，另有家長自行組班參加賀年工作坊。



有不少家長生怕子女受感染，會向教育中心請假。可米音樂藝術中心負責人鄧小姐不諱言，流感爆發後愈來愈多學生請假，因此該中心推出補課措施，等到疫情受控時再讓小朋友上課。另外，車兒教育沛恩幼兒中心亦向家長提出彈性補課，甚至按家長要求調動上課時間表。



保母車增加清潔車廂



接載幼稚園生的保母車公司亦已做好防疫措施，勇捷旅運公司負責人賴先生坦言，流感高峰期，會加強清潔車廂，每周清潔兩至三次，包括拆出窗簾進行清洗。



