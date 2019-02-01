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去年私煙案六成偵破

2019-02-01 列印
■海關召開二○一八年工作回顧記者會。
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　　海關昨召開二○一八年工作回顧記者會，指執法案件達二萬二千五百五十三宗，被捕人數為二萬○一十九人，兩者較一七年數字分別上升百分之三十八及百分之四十。檢獲物品價值約十二點二億元，較一七年下降百分之四。執法案件中，約百分之六十涉及私煙活動，其次為保障知識產權的案件及毒品案件。

　 去年海關偵破九百一十九宗毒品案件，檢獲毒品一千三百五十二公斤，其中俗稱「迷姦水」的伽瑪丁內酯有三百四十三點八公斤，按年上升一點八倍。

　　海關關長鄧以海表示會配合《行政長官二○一八年施政報告》提出發展智能清關及執法的目標，構建「智慧海關藍圖」，以創科的「應用」、「研發」、「分析」及「防衞」等策略，提升執法能力及推出更多便商利貿措施。

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