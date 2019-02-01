去年海關偵破九百一十九宗毒品案件，檢獲毒品一千三百五十二公斤，其中俗稱「迷姦水」的伽瑪丁內酯有三百四十三點八公斤，按年上升一點八倍。
海關關長鄧以海表示會配合《行政長官二○一八年施政報告》提出發展智能清關及執法的目標，構建「智慧海關藍圖」，以創科的「應用」、「研發」、「分析」及「防衞」等策略，提升執法能力及推出更多便商利貿措施。
潮流興深度遊，內地旅行團最近喜歡體驗本港大學生活，卻引起學生反彈。有中大學生投訴，過去兩周校園內湧現「鴨仔團」，一車一車到來，大批旅客在飯堂用膳，佔用一半座位，更有旅客登上免費校巴，參觀各書院，阻礙上...
2019-02-01
中美在華盛頓展開高級別貿易談判，由國務院副總理劉鶴率領的中方代表團前往美國，與美國貿易代表萊特希澤為首的美方團隊磋商。雙方代表在會面拍照時段靜坐不語，氣氛繃緊。預料特朗普會後見劉鶴。 中美代表團於白宮...
2019-02-01
泰國西部叻丕府一名四十三歲馬拉松選手，本月二十日參加比賽中途發現了一隻走失的小狗，隨後她抱着牠跑到了十九英里（大約三十點五七千米）外的終點，並且收養了牠。 據悉，四十三歲的凱吉拉（Khemjira Klongsanun）在泰國西部參加馬拉松比賽跑到七英里左右時，注意到其他跑手正在躲避一隻髒兮兮的小狗。但是愛心爆棚的凱吉拉放慢了自己的腳步，跪在路邊，溫柔地把顫抖的小狗哄到自己身邊，並且將牠抱起。 由於附近沒有民居，也沒有遊客，凱吉拉意識到這隻小狗可能是迷路或被遺棄了，她擔心小狗會被參賽者踩傷，又或者繼續在荒野中掙扎求生。於是凱吉拉抱起小狗，一手抱着牠，一邊繼續完成賽事。結果，...
2019-02-01
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，香港置業首席高級營業經理林健偉表示，將軍澳維景灣畔8座低層A室，面積498方呎，兩房間隔，座向西南，原先叫價780萬，議價後以748萬易手，呎價15020元...
2019-02-01
美股三大指數繼周三急升後，周四早段個別發展。社交網站facebook去年第四季業績勝市場預期，盈利創歷史新高，刺激該股股價周四早段曾大升逾一成，帶動納指亦漲逾1%。 中美高層正就貿易協議談判之...
2019-02-01
RB萊比錫上輪德甲作客4:0大勝杜塞爾多夫，該仗更是新援泰拿阿當斯的處子戰，這位十九歲美國新星更承諾會盡快取得處子球，今晚聯賽作客近況欠佳的漢諾威正是千載良機，一於敲客勝。 （Now670台、有線611、651台、FOX+周六凌晨3:30直播） 由紐約紅牛來投的泰拿阿當斯在上場處子戰雖然未有入球及助攻，不過打足全場、交出一次關鍵傳送、三次攔截成功等數據，已令教練雲歷克甚為滿意︰「此子年紀輕輕已是紐約紅牛的主力，適應方面沒有問題。」 這位十九歲美國國腳則承諾會盡快在新東家取得入球︰「今次轉會是我職業生涯一大挑戰，希望可盡快為球迷送上士哥。」 漢諾威易帥首戰難靠 對手漢...
2019-02-01
廚房最怕一陣油煙味，德國百年廚電品牌Küppersbusch新發表的嵌入式焗爐，特別運用專利技術，將焗製食物時所產生的油煙轉化成潔淨水分，防止廚房變成油煙區！ 文：阿卓爸爸圖：蔡建新產品查詢：2806...
2019-02-01
己亥豬年就快到，著名堪輿學家李丞責博士先以19年運程書名恭祝有情人「豬聯璧合」，搵錢的人就豬籠入水。他表示今年有很多大事要注意，除了股巿、樓巿是穩守的一年，貿易戰和稅項問題將有方案解決。因病星和災星在...
2019-02-01
沙中線月台層板鋼筋被剪風波，獨立調查聆訊剛結束，未知責任誰屬和如何補救，又爆出南北兩面連接隧道及列車停放處有大量施工資料不知所終，承建商涉擅改圖則和施工方法，以致政府無法發出「滿意紙」。沙中線再爆醜聞，再次動搖公眾信心，市民質疑為何建造一條鐵路，不斷有人不依規則，擅自妄為，而港鐵監控失敗，事態愈見嚴重，涉事各方都必須吸取教訓。 按照規則，承建商每完成一個關鍵工序，均須向港鐵填寫提交「檢查及測量申請表格」，由港鐵檢驗妥當，才可展開下一個工序。港鐵去年四月已向承建商發出「不符合通知書」，一直催交表格，至近日仍未有下文，而在這九個月內又容許承建商持續開展多個新階段工序，實在匪夷所...
2019-02-01
上周六越洋轉播賽日「大都會錦標賽馬日」，因有四匹參賽馬臨場轉換騎師，而香港馬會沒有即時收到有關方面通報，待至賽果作實後才獲知易配消息。香港馬會最後決定將該四匹參賽馬為非出賽馬，所有投注在四駒的注碼均獲退款。 日前香港馬會收到南非合作夥伴Phumelela Gaming & Leisure發出的聲明，解釋今次事件乃管理疏忽，引致有關消息未能即時通知所有合作夥伴，他們事後立即召開內務會議，並重新檢討有關騎師更換程序，確保日後管理和訊息傳遞上的錯誤不再出現。而其行政總裁亦表示，感謝夥伴一直以來支持，並已了解今次事件，保證同一情況不會再發生。 馬場浮世繪
2019-02-01