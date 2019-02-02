﻿今夏分段推 費用不變 新電子護照 維港夜景變防偽特徵

新歲將至，政府部門紛紛舉行「年結」，昨日入境事務處舉行工作回顧，宣佈今年將推出新一代電子護照系統，浮凸防偽圖案技術更先進，預計今年第二季分階段推行。處方亦公佈香港去年全年出入境人次逾三億，再創新高。訪港旅客佔六千五百萬人次，內地客達五千萬人次！高鐵西九龍站每日平均有五萬人次出入境，港珠澳大橋口岸每日出入境人次則約七萬。



香港二○○五年已推出電子護照，昨日入境處舉行二○一八年工作回顧記者會，處長曾國衞宣佈新款電子護照詳情。



新護照將有更多防偽技術，包括新一代浮凸防偽圖案，個人資料主頁由現時的青馬大橋改為金紫荊廣場，還加上國旗及區旗，照片刻蝕在透視圖內。在紫外光燈下，全色熒光印刷簽證頁併合起來可組成維港夜色。備註頁有護照持有人姓名及護照號碼等微縮字組成的彩色頭像。另處方亦引入電子平台遞交申請，推出自助領取特區護照服務，預計今年第二季分階段推行，料每日可印製六千本，費用則暫時不變。至於新智能身份證，入境處去年十一月二十六日開始簽發，截至昨日共簽發逾十萬張新證。



港人往165國家或地區免簽



此外，入境處宣佈本月十日起，特區護照持有人可免簽證往巴拿馬旅遊，最長逗留三十天。巴拿馬國民護照持有人亦可免簽證來港旅遊，最長逗留三十天。由下月三日起，特區護照持有人可免簽證前往亞美尼亞旅遊，最長可逗留一百八十天。亞美尼亞國民護照持有人亦可免簽證來港旅遊，最長可逗留三十天。連同巴拿馬和亞美尼亞在內，已有共一百六十五個國家或地區給予香港特區護照持有人免簽證或落地簽證待遇。



旅遊達人項明生表示，自去年發生孟晚舟護照風波，國際對香港護照的可信性「大打折扣」，他認為，入境處將推出的新一代電子特區護照系統，加入更多防偽特徵，能夠令國際對香港護照挽回信心。



出入境人次方面，去年總人次逾三億一千四百萬，訪港旅客達六千五百萬人次，較前年上升百分之十一點四；內地訪客佔五千萬人次，佔整體訪港旅客約百分之七十八，亦較前年上升百分之十五。



港珠橋大橋及高鐵香港段自去年啟用，至年底為止，每日平均入境人次分別為七萬及五萬二千，高峰時期每日分別逾十萬及九萬五千。曾國衞表示，所有口岸運作保持暢順，各口岸共有六百九十九條多功能e道，他稱新管制站香園圍口岸預計將於今年落成，預計每日客量為一萬七千五百人次，車量有七千七百架次。



台灣《閃靈樂隊》主音林昶佐去年不獲發簽證來港，曾國衞則稱基於一籃子考慮因素，他強調不涉及所謂政治考慮及受其他方面的影響，也毋須與中央政府商討。



