﻿執法部門查工程記錄失蹤﻿﻿港鐵總監認管理「做得差」﻿

沙中線紅磡站南北面連接隧道及列車停放處被揭施工記錄不齊及擅改圖則，政府就涉嫌欺騙行為向執法部門轉交個案。運房局局長陳帆與港鐵代表昨出席立法會會議，被質疑何以表格缺失仍能繼續工程，港鐵常務總監金澤培直認「不知道答案」。至於當中是否涉港鐵職員聯同禮頓造假，工程處總經理周蘇鴻只兩度重申：「這正正是我們查找的方向」。



沙中線醜聞日日新鮮，運房局局長陳帆昨日與港鐵代表出席立法會鐵路事宜小組委員會時稱，政府已就涉嫌欺騙行為，向執法單位轉交個案，故現階段不便披露詳情。



港鐵亦首次披露，涉三處地方，即南北面連接隧道及列車停放處的「檢查及測量申請表格」缺失數字。



常務總監金澤培稱，港鐵目前在北面連接隧道收到應備存總數百分之二十七；南面連接隧道則有百分之六十四，列車停放處有百分之三十七。金稱：「我知道情況是相當不好」，又稱：「港鐵在項目管理不止做得不好，簡直是做得差。」表示將再全線檢查一次，「我不排除會有一些甩漏，但肯定不會像現在這般過份。」



北面隧道七成記錄消失



會上多位議員質疑施工紀錄缺失是否涉有人做假，陳淑莊怒轟港鐵「你們怎樣收項目管理費？簽名時究竟查了甚麼？」金澤培說：「議員的指摘實在鬧得好」。會上林卓廷、田北辰及楊岳橋等追問港鐵何以既堅稱沒簽過缺失之表格，而工程仍能繼續，港鐵工程處總經理周蘇鴻重申沒收到，亦沒有進行檢測。林卓廷追問是否港鐵同禮頓做假？他說：「這正正是我們查找的方向。」林追問：「即不排除做假？」港鐵公司事務總監蘇家碧搶答：「我們現在審視是禮頓沒交表格，我們亦沒簽。」



議員質疑有人造假



隨後田北辰再追問，金就說：「我沒有證據，但我問過工地的同事，會因為趕工，他們在現場視察了，叫承辦商整好（表格）就補回給我（港鐵），但從來沒交過。」楊岳橋再追問是否有人「摸鼻哥」了事？金澤培回答：「我們有同事在現場見到工作是完成了的！」



