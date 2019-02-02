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逛花市遇示威 陳茂波搭港鐵離開

2019-02-02 列印
■陳茂波昨天逛維園花市。
■社民連成員向財爺示威。
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　　財政司司長陳茂波昨日到維園，出席經民聯年宵攤位開幕禮，呼籲市民「多多消費、撐香港經濟」，又指面對來年經濟要提高警惕。其間，社民連向陳茂波送上大白象攬枕示威抗議，又阻止其座駕離開。

　　陳茂波表示，喜歡年宵中見到本地創意及感受到新年歡樂氣氛，祝願市民豬年諸事順利。談及本月發佈的《財政預算案》，陳茂波幽默地指，有重要消息透露，原來只是《財政預算案》將於本月二十七日公佈，惹來現埸一陣笑聲。

　　陳茂波參觀維園多個攤位，又與學生交流，並購買了豬公仔及布袋等。其間，有手持印有一萬億字樣攬枕的社民連成員，試圖靠近陳茂波示威，抗議「明日大嶼」計劃。兩名社民連成員一度以攬枕阻擋陳茂波登上座駕，陳茂波在新聞處人員的陪同下，向天后站方向離去，最終乘坐地鐵離開。

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