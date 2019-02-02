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新春普通科門診名額 增3900個

2019-02-02 列印
　　醫院管理局公佈，將加強普通科門診在新春期間服務，包括在農曆新年及其後一周（二月四日至十七日）增加約三千九百個額外診症名額，合共有十四間普通科門診將加開服務，以應付市民在長假期前後的求診需要，減輕急症室的服務壓力。

　　醫管局預計，根據過往經驗，急症室在假期末段及假期後首個工作天均會出現顯著的求診高峰。

　　市民可透過醫管局網頁或「醫管局與你」手機應用程式，參考各公立醫院急症室的最新等候時間；至於病況輕微的病人，可考慮到普通科門診或私家診所求診。

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