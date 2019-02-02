其後三人相約駕車至一公里外山頂的蒲魯賢徑五至九號露天停車場談判時，再發生口角及扭作一團，其間麥疑取出利刀揮舞，混亂間姓黎司機遭割頸受傷，郭亦手部輕傷，而麥的嘴部亦受傷。警方接報到場將三名傷者送院，幸黎無性命危險。警方現場未發現涉案利刀，調查後三名傷者涉公眾地方打架被捕。
三的哥山頂混戰釀血案
其後三人相約駕車至一公里外山頂的蒲魯賢徑五至九號露天停車場談判時，再發生口角及扭作一團，其間麥疑取出利刀揮舞，混亂間姓黎司機遭割頸受傷，郭亦手部輕傷，而麥的嘴部亦受傷。警方接報到場將三名傷者送院，幸黎無性命危險。警方現場未發現涉案利刀，調查後三名傷者涉公眾地方打架被捕。
今夏分段推 費用不變 新電子護照 維港夜景變防偽特徵
新歲將至，政府部門紛紛舉行「年結」，昨日入境事務處舉行工作回顧，宣佈今年將推出新一代電子護照系統，浮凸防偽圖案技術更先進，預計今年第二季分階段推行。處方亦公佈香港去年全年出入境人次逾三億，再創新高。訪...
2019-02-02
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習特會或月底舉行 中美貿談取得重要進展
中美兩國官員在華盛頓經過兩日高級別經貿磋商後，雙方均表示取得重要進展。副總理劉鶴指，中方會購買多五百萬噸美國大豆，會後他向特朗普轉交國家主席習近平的親筆信，信中指習近平希望與特朗普會面。 中方形容討論坦誠、具體、富有成果；白宮則指，兩國進行有效談判。副總理劉鶴在會談後，到白宮橢圓形辦公室與特朗普會面，並轉交習近平親筆信。 特朗普向記者讀出國家主席習近平信件，指習近平希望與他會面，呼籲中美各讓一步，令雙方能夠在下月一號限期前達成協議。中方提議，特朗普本月底與北韓領袖金正恩會面後，轉至海南與習近平會面。特朗普說，不排除這個可能，強調會與習近平見面一、兩次，他有可能在佛羅里達州的...
2019-02-02
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寵物失聲打噴嚏呼吸難 曼谷毒霧霾市民咳血流鼻血
農曆新年旅行注意!泰國首都曼谷籠罩在有毒霧霾中近一個月，連學校都要停課。而當地更有市民因而現流鼻血、咳血、眼睛充血等徵狀。 泰國曼谷霧霾污染嚴重，英國《每日郵報》報道，曼谷有市民在網上分享了打噴嚏出血...
2019-02-02
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文禮苑洋房寧靜寫意
文禮苑坐落深水灣道，依山而建，清一色洋房設計，私隱度高。是次介紹其中一個雙號屋，面積3160方呎，坐向西南，外望壽臣山一帶山景，被翠綠山巒包圍，寧靜舒適，並內置天台，可供種植花草植物，盡享綠色悠閒生活...
2019-02-02
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財新PMI遜預期 港股失利跌11點
港股繼上月跑贏全球主要股市後，恒指2月開局失利。市場憧憬中美貿談取得巨大進展，恒指高開250點，報28193點，為全日高位，亦創自去年8月30日以來新高。 A股收爐狗年大插 惟其後受財新公佈的上月中國PMI降至48.3差過預期，以及人民幣匯價回落影響，恒指掉頭向下，最多挫139點，低見27802點，尾段跌幅收窄，收跌11點，報27930點，但全周計仍有361點進帳。國指則升28點，收報11063點。大市成交金額約910億元。 內地股市狗年收爐，總結狗年，滬指累挫18.16%，高位3335點，低位2440點；深成指數則挫26.34%，高位11335點，低位7011點。 藍籌股...
2019-02-02
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夏神懶理沙尼批評 大炒吐烏
年廿八洗邋遢，車路士鋒將夏薩特也矢志洗去近期的烏氣。藍獅內部不和浮面，主帥沙尼更將矛頭指向自去年夏天起受到皇家馬德里注視的夏薩特，不過這名比利時國腳直言自己不在意批評，只想用表現協助球隊取勝。為證明自己心繫球隊，此子今晚英超主場勢領軍大勝哈特斯菲爾德一洗頹氣，讓球主客和讓兩球「主勝」去馬。 （Now621台今晚11:00直播） 上仗英超車路士以0:4大敗給般尼茅夫，領隊沙尼一方面賽後跟眾將作閉門傾談一小時，另一方面又批評夏薩特。這名廿八歲翼鋒自去年起，就被「銀河艦隊」視為頭號目標，近日還傳出他今夏便會投奔西班牙，沙尼直言：「雖然我想他留隊，但夏薩特已經很成熟，如果他...
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CP值爆表！ 情人節時尚智選
情人節將至，又是考考各位情侶心思的時候，潮牌Select Shop Twist於即日起推出情人節減價優惠，多款精選潮袋、絲巾、領呔等配飾會以低至三折發售，型男潮女不難找到心水選擇。 今次推出的情人...
2019-02-02
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青雲欣然扮衰格 張家輝深不可測 麥兆輝揭《廉政風雲》兩大影帝底牌
兩大影帝劉青雲、張家輝及兩大影后林嘉欣、袁詠儀演出的英皇電影賀歲猛片《廉政風雲 煙幕》，將於豬年大年初一上畫，該片編劇及導演麥兆輝直言，雖然對手眾多，但這絕對是一個好檔期，「新年應該是看有質素的電影，...
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巴士的點評——大豆打人牙骹軟 協議講到似層層
一月三十一日，中美貿易代表團經過兩天的艱辛談判，終於結束磋商。其後美國總統特朗普在白宮橢圓形辦公室，會見中國副總理劉鶴。雙方對是次談判定調，會談「取得重要進展」。 劉鶴在會面中轉交了國家主席習近平寫給特朗普的一封信（白宮披露了習主席信件原文和會見對話紀要：goo.gl/Xvv88b）。習近平在信中說，希望兩國本着互利共贏的精神，各讓一步，早日達成協議。他說特朗普隨時可以用各種方法接觸他。特朗普就話，他計劃和習主席再會面，期望在兩人會面時達成「歷史上最大的協議」。 今次會談的結果比較正面，可以從三個方面看出來。 第一，有關大豆的對話。習近平在信中話：「總統先生，在我們上次電話...
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頭號目標——奇真存心搏殺
第八場三班一六五○米泥地。選「奇真」為重心馬之前，必先要釐清一點，就是雖然其評分已減至落班邊緣，但今仗不是以減分為目標。 我輩以賽績選馬之人，在猜測幕後鬥志時，很容易犯上一個錯，就是以己見加諸於人。有時對於一些賽績一般的馬，我們以蝕偏差的角度去衡量，可能會覺得若際遇轉好便有一爭之力，故一廂情願認為必是瞄準出擊；殊不知幕後看法可能很直接，見馬匹在陣上無威脅，便認定要先減分，所以出賽意圖可能根本是另一回事。 「奇真」過往以谷草一哩最為首本，今季卻一直集中跑田草，明顯就是以減分為目標，至於在172場次跑獲位置，純粹是遇上一組太弱的對手而已。現時已減至六十二分，正所謂家鄉在望之際，...
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