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﻿三的哥山頂混戰釀血案

2019-02-02 列印
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　　前晚九時許，兩名三十四歲姓黎及三十九歲姓郭的士司機，在警方經常打擊「黑的」的中區花園道纜車站等客期間，疑不滿一名三十六歲姓麥同行插隊，雙方發生爭執。

　　其後三人相約駕車至一公里外山頂的蒲魯賢徑五至九號露天停車場談判時，再發生口角及扭作一團，其間麥疑取出利刀揮舞，混亂間姓黎司機遭割頸受傷，郭亦手部輕傷，而麥的嘴部亦受傷。警方接報到場將三名傷者送院，幸黎無性命危險。警方現場未發現涉案利刀，調查後三名傷者涉公眾地方打架被捕。
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