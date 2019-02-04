﻿新春活動多籮籮 吉豬全城賀歲

送狗迎豬，明天起一連三天農曆新年假期，可愛趣致的「豬仔」無處不在。明晚大年初一花車巡遊上，將有十隻「小豬」參與，跟市民拜年；大年初二維港上演煙花匯演，其中特設「豬鼻」煙花一幕，並配上麥兜主題曲；大年初三赤口日輪到馬仔發威，沙田馬場十一場賽事將動用三T儲備，估計若十元一注獨中三T正獎，彩金將高達一千八百萬！



由旅發局主辦的年度盛事——花車巡遊，將於大年初一晚上八時舉行，花車由尖沙咀文化中心廣場出發，途經廣東道、海防道及彌敦道，以香港喜來登酒店為終點。今年有三十四支表演團隊，包括九部花車，而旅發局的花車將壓軸登場，十隻賀年小豬會跟大家賀年。香港迪士尼樂園和海洋公園吉祥物威威亦會現身。



賀歲煙花特設豬鼻圖案



大年初二晚上八時，維港上空舉行二十三分鐘煙花匯演，共分八幕，由三艘躉船發放二萬三千八百八十八枚煙花彈。第一幕「歡樂年年」有「8」字和金元寶造型煙花，第二幕「豬年大吉」更有豬鼻煙花，配上麥兜主題曲，教人會心微笑！



市民須留意人流管制，特別是想在尖沙咀星光大道看煙花的市民。前日該處人流逾四萬，估計新春遊人更多。大年初二當日，海濱長廊一帶及行人天橋將實施單向人潮管制，如人群達至飽和點，將禁止前往該處。港島中環海濱長廊亦可欣賞煙花，該處的「閃躍維港燈影節」展期至本月二十四日。



初三賽馬 三T彩金千八萬



大年初三赤口，宜入馬場發新年財。當日十一場賽事更將動用三T儲備，估計若十元一注獨中三T正獎，彩金將高達一千八百萬。每位入場人士均獲贈「招財筆」一支。訪港旅客憑有效證件可免費入沙田馬場公眾席。



另外，香港迪士尼樂園就出動「三隻小豬」賀新歲，小鎮廣場更設有以三隻小豬為主題的佈置。高飛就化身財神，在城堡前廣場舞台演出「財神高飛賀新歲」，Duffy的好友Cookie亦會去美國小鎮大街開派對，向大家恭賀拜年。海洋公園海濱樂園廣場則新設景點，全部同「豬」有關；音樂劇場「麥兜．出走的魚蛋」劇情還有新驚喜，麥兜與麥嘜還將重回香港老大街開見面會！