﻿大橋高鐵歲晚出入境高峰 ﻿﻿航機破紀錄達2467架次﻿

明天是農曆豬年，不少港人會趁着假期外遊，各運輸業正處於旅客出入境高峰期。民航處表示，處理航機數量創新高，達二千四百六十七架次，會因應需求調配額外人手。運輸署指，港珠澳大橋將一連七日實施小型客車免費通行政策，而大橋穿梭巴士「金巴」的班次，現時已增加至超過一百八十五輛，港鐵早前亦表示，農曆新年間會增加來往本港及福田的高鐵班次。



民航處表示，處理的航機數量創新高，達二千四百六十七架次，已連續十一日每日處理超過二千三百架次航機。民航處處長李天柱表示，航空公司增開的航班，主要前往日本、南韓和內地，處方會因應需求，調配額外人手，確保在農曆新年的航班高峰期，保持航空交通服務安全和暢順有序。



小型車免費過大橋七天



東瀛遊執行董事禤國全表示，不少港人趁着農曆新年假期外遊，其中短線團以日本、南韓、台灣、泰國較受歡迎，長線團則以澳洲、紐西蘭較多，大部份團已有九成半滿。



旅遊業議會總幹事陳張樂怡指，今年的整體報團情況不錯，長線團客量有一成增長，短線團則有平均有五個百分比增長。其中，港珠澳大橋及高鐵的旅行團繼續暢旺。



跨境「直通巴」日增600班次



業界估計，年初三是港珠澳大橋的客運高峰期。運輸署表示，由今日（四日）零時零分，至二月十日（年初六）午夜十二時，港珠澳大橋將一連七日實施小型客車免費通行政策。小型客車經大橋收費站前往珠海或澳門口岸時，毋須繳付一百五十元人民幣通行費。小型客車是指七座位及以下（包括司機）的載客車輛，即私家車及出租車。



大橋穿梭巴士「金巴」的營辦商表示，為應付旅客高峰時段，已增加十三輛新巴士，車隊現時已增加至超過一百八十五輛。至於跨境「直通巴」，會於農曆年間至二月十四日，增加每日班次至六百班，並將旅客分流到本港不同地點。



至於廣深港高鐵，港鐵早前表示，將會每日加開往來香港西九龍站及深圳福田站的列車，以應付人潮。昨日西九龍站售票大堂有不少旅客排隊購票，從熒幕可見，部份即日開出的班次車票已經全部售罄。