﻿蛇匪搶百元﻿中彈險死 澳門月來打響第二槍

澳門發生開槍案，一名疑非法入境的男子，為搶劫一百元險喪命槍下。疑匪昨凌晨持刀闖入一間食肆，搶去一名客人載有一百元現金的手提包，並刀傷事主一名友人後逃去。其後被巡邏司警發現其行蹤，追入一大廈梯間持刀與警對峙，其後持刀撲向司警施襲，遭司警開一槍射中腳部就擒。今次是一個月內澳門第二宗鳴槍案。



劫案現場為台山巴坡沙大馬路新城市花園第一街一家食肆。昨凌晨一時許，四名男子在食肆吃消夜時，突然有一名三十一歲姓付的內地男子闖入，搶走其中一名在澳門工作的事主載有一百元現金的手提包。



事主與朋友追至附近新城市花園第二街附近的橫巷，賊人被截獲後反抗，並拔出一把生果刀襲擊事主們。事主的一名友人在糾纏期間前臂被刀刺傷，賊人拿走一百元後棄下手提包及逃走。報警後傷者獲送院治療。



案發後大批司警到場調查及展開搜捕，至清晨五時許，司警在祐漢第二街發現疑匪，上前截查時疑匪逃入祐漢萬壽樓一樓梯間，司警尾隨追至，疑匪持刀反抗，雙方在狹窄的梯間對峙。其間疑匪未聽勸喻放下利刀，司警先拔出警棍喝止，但疑人未有理會並持刀撲向警員。一名司警在危急關頭，拔出佩槍向疑匪鳴槍一響，子彈擊中其大腿，最終將其制服。



據報彈頭射入疑匪大腿後，穿腿而出。司警制服疑匪後召來救護車將其送院治療，至昨中午十二時許醫生為其取出彈頭。



據悉，中槍姓付內地男子，約於八日前偷渡至澳門。開槍司警於一四年入職，經輔導後，現時心理並無受影響，可繼續執行職務。



上月四日，澳門路氹一個度假城外，一名操普通話男子與數名男子在有蓋禁煙範圍外吸煙，不滿被站崗警員勸阻，情緒激動，不斷推撞及大罵警員，警員以警棍還擊無效，遂向天鳴槍一響，並拘捕三名內地男子。



