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大學師生蒲台島遠足 巴裔女一度失蹤

2019-02-04 列印
　　十八名大學師生，昨日到蒲台島旅行遠足，一行人在島上步往「靈龜上山石」景點途中，老師點人數時，發現其中一名女學生失蹤報警。警員到場在島上碼頭尋回一度失蹤女生，她沒有受傷，調查後認為無可疑。

　　該批師生來自本港一所大學，昨早由兩名大學助教帶領十六名男女大學生到蒲台島旅行。

　　昨午約二時，一行人在蒲台島碼頭登岸後，在步往「靈龜上山石」景點途中，助教在點人數時發現其中一名二十八歲巴基斯坦裔女學生失蹤，遍尋不獲後恐有意外報警。

　　警方及消防接報趕至時，發現一度失蹤女生已坐在蒲台島碼頭，她沒有受傷。調查後相信女事主與大隊失散後，因手機信號微弱，遂返回碼頭等候。

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