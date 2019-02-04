頭條Jetso App勁送萬寧維C+鋅水溶片橙味（10片裝）

想身體健康就要由日常飲食著手！o依家頭條Jetso App就聯同萬寧送出10樽自家品牌萬寧維C+鋅水溶片橙味 （10片裝） 畀大家。維他命C有助製造對抗病菌嘅淋巴細胞，幫助你增強免疫力。今次水溶片裝無論帶返工定喺屋企沖水飲都勁方便，到時拜年人又精神啲，利是都𢭃多幾封啦！o依家就下載Jetso App玩有獎遊戲贏維C+鋅水溶片畀自己同屋企人過返個健康豬年啦（名額67個）！記得去埋銅鑼灣富明街電車站，因為嗰到設置咗全港首個唔使戴立體眼鏡都睇到萬寧貓3D效果嘅互動大電視，只要Scan該處嘅QR Code，然後即時拍攝或上載你嘅相片，你就隨時有機會同萬寧貓齊齊出現喺大電視上做主角，幫你個豬年打造美滿開始！



