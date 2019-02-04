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攝影發燒友家失竊 25支鏡頭被盜

2019-02-04 列印
　　紅磡一名愛好攝影男子，昨午返家發現單位發現大門被撬毀，屋內有搜掠痕跡，點算後驚覺共有二十五支鏡頭遭賊人偷走，損失總值約十萬元，於是報警求助。

　　現場為機利士南路二十四號一單位，男業主姓鄧（五十四歲），據悉，他愛好攝影，不時添置鏡頭外出拍攝，家中收藏多支鏡頭。昨午二時許，他返家時發現單位大門被人撬開，屋內有搜掠痕跡及凌亂，懷疑遭人潛入爆竊遂報警。警員接報到場，經事主初步點算後，證實家中有二十五支相機鏡頭不翼而飛，共值約十萬元。警員調查後案件列爆竊調查。

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