胡定旭指行政工作無礙診症

前醫院管理局主席胡定旭表示，不認同有人指醫院的行政工作分薄了醫生的診症時間。醫管局內工作分明，無需要讓已轉職的行政人員再做臨牀工作。就部門主管也要「落場」一事，他表示，部門主管兼顧重要工作，在流感高峰期，更需要有經驗的主管安排工作，他重申，醫管局是大型機構，所以行政工作是需要處理的。



就政府臨時撥款五億元予醫管局應對冬季流感，他認為政府撥款及時，但應提早策劃應急機制，以便整體醫護人手在流感高峰期間均可妥善分配。



他又建議醫管局制定應對流感高峰期的機制，放寬對海外醫生的限制，從而吸引海外醫生，以紓緩本港醫護人手不足。他建議海外醫生來港後，在公院指定的時間內服務，過後才讓其選擇在公營或私營市場服務。