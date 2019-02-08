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﻿賀歲馬　丁財旺

2019-02-08 列印
■年初三賀歲馬錄得十萬零五千七百一十六人入場。
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　　沙田馬場昨天年初三舉行十一場賀歲馬賽事，沙田及跑馬地兩個馬場，全日入場總人數是十萬零五千七百一十六人，為歷來第三高；全日十一場總投注額有十七點五五億元，為歷來第二高，丁財兩旺。

　　記者在場內所見，觀眾當中不少為內地旅客，來港體驗馬照跑。他們都表示，香港賽馬氣氛很好、很有特色，故特意進場觀看賽事感受氣氛，並會參與投注。亦有本地馬迷表示：「初三赤口不宜拜年，所以嚟逛一下，希望贏少少錢，攞個意頭就好。」

億元六合彩初五攪珠

　　另外，六合彩新春金多寶將在年初五﹙二月九日﹚晚上九時半攪珠，若十元一注獨中，預料可捧走約一億港元彩金，是史上金額最高的新春金多寶派彩。截至今晨一時，投注額已超過八千九百萬港元。
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