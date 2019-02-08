羅馬各戰線已三仗不勝，中場尼高路辛尼奧路矢言要率隊盡快重上勝軌，今晚意甲新春第一擊造訪包尾大幡基爾禾正是良機。首都狼即使下周二要踢歐聯，但今仗仍會全力爭勝，讓球主客和讓一球「客勝」可取。 （Now638、有線614、654台周六凌晨3:30直播） 上輪意甲主場1:1逼和AC米蘭後，羅馬不同賽事近三場僅兩和一負。上仗攻入扳平一球的尼高路辛尼奧路豪言要再接再厲，助球隊今晚重響勝鼓︰「教練迪法蘭斯高要求我盡量向對手防線施壓，結果真的取得士哥，雖然未能為球隊致勝，但增強了我的信心，在接下來的賽程定要做得更好。」 辛尼奧路襲基爾禾 今晚作客基爾禾正好是這位十九歲中場表演的好機...

2019-02-08