  • 2019年2月8日 星期五
  • 25º
  • 76%
熱門： 車公豬年噴轆陳冠希許願樹

日報新聞 > 港聞

【英國升學展】赴英前七大必知策略 · 2019年升學最後召集

2019-02-08 列印
Previous Next

　　計劃送小朋友赴英讀書，很多事情要處理，如選校策略、簽證、安排監護人等，「Oh!爸媽」現聯同英識教育Britannia StudyLink舉辦的第七屆《英國升學展》，有20多間院校、升學專家及過來人一次過解答所有疑難。請登入https://goo.gl/P9bHJj
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd