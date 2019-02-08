  • 2019年2月8日 星期五
  • 25º
  • 76%
熱門： 車公豬年噴轆陳冠希許願樹

日報新聞 > 港聞

上香爭執 兩男車公前打鬥

2019-02-08 列印
　　沙田車公廟昨日有善信打架惹官非！兩名男子在車公廟排隊等上香期間疑碰撞問題爭執，雙方一言不合扭打起來，結果兩敗俱傷。警員接報到場調查後，兩事主同涉打架被捕及獲送院治療。

　　俗語謂大年初三赤口易招口舌之爭，昨凌晨約一時，兩名六十六歲姓李及三十六歲姓劉男子各自到車公廟參拜上香，其間兩人疑因排隊碰撞及目光問題不滿爭執，吵架激烈時，雙方一言不合互相揮拳向對方襲擊，在場有善信見狀上前勸止不果報警。

　　警員到場調查後，以涉嫌在公眾地方打架將頭部受傷姓李男子及眼部受傷姓劉男子拘捕，並召救護車將兩傷者送院，治療後兩人無大礙，案件交沙田警區刑事調查隊第二隊跟進。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd