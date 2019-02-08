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屠房今復工供應鮮豬肉

2019-02-08 列印
　　內地早前爆發非洲豬瘟，本港豬肉業界一致決年初一至初三期間關閉屠房進行消毒工作。

　　新鮮豬肉業界持份者聯席會議召集人許偉堅昨天表示，屠房今日已經再度運作，街市恢復新鮮豬肉供應。他指，今日屠房會屠宰三千多隻活豬，較去年同期多百分之二十五，但批發價則與農曆新年前相若，有意頭的豬手及豬脷，亦不會加價。

　　他又指，內地自去年出現非洲豬瘟後，本港至今屠宰了七十萬隻豬，但沒有人因進食豬肉而出現問題，相信市民對食用豬肉的信心只是短暫的心理影響，屠房今次進行清洗消毒的工作，亦有助市民回復食用豬肉的信心。

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