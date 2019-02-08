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女童遊杜拜疑染中東呼吸綜合症

2019-02-08 列印
　　衞生防護中心昨日公佈一宗中東呼吸綜合症懷疑個案，患者為一名十歲女童，早前曾到訪阿聯酋杜拜感不適後前往瑪嘉烈醫院求診，暫時情況穩定，經初步化驗後，對中東呼吸綜合症冠狀病毒呈陰性反應，女童現時暫無高風險接觸。

　　衞生防護中心表示，如果市民最近曾到訪中東地區，並於返港後十四天內出現發燒或下呼吸道病徵，則會被列為中東呼吸綜合症懷疑個案處理，立即送醫接受隔離治療，直至樣本對中東呼吸綜合症冠狀病毒呈陰性反應為止。



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