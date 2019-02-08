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﻿美股中段跌328點

2019-02-08 列印
　　美國周四股市大幅下挫，杜指中段報二五○六二點，跌三百二十八點；納指則報七二六○點，跌一百一十四點。

　　滙控美國預託證券價格見六十五點五二港元，跌零點三三港元；騰訊則見三百四十二點三一港元，跌五點二九港元。

  紐約期金報每盎司一千三百一十四點五美元，升零點二美元；紐約期油則報每桶五十二點一六元，跌一點八五美元。
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