﻿入境處搗集團拘女主腦 外傭博居留搵好工 假婚嫁港佬

入境處偵破一個假結婚集團，首次揭發有集團利誘外籍傭工假結婚留港，獲得「受養人」身份博取薪酬較高的工作。集團為逃避執法人員追查，與假結婚參與者以暗號通訊，例如以「裝修」代表「假結婚」，「睇醫生」則代表「見入境處人員」。行動中，入境處人員拘捕三十七名男女，當中包括女主腦。



入境處助理處長（執法）馮伯豪表示，入境處一七年三月調查一宗重婚案時，發現被捕本港男子及內地女子透過集團假結婚，同時在被捕女子的手機內發現疑為集團主腦的相片，調查後，證實五十五歲本地女子為主腦，她曾任職商場保安員。



37男女被捕 女主腦罪成



馮表示，集團主腦認識一名通曉印度語及尼泊爾語的女友人，主要以其社交圈子物色願意付款、將身份改變成受養人（即結婚後成港人妻子）的外傭。外傭利用受養人身份，尋覓薪酬更優厚的工作。集團向參與假結婚的外傭收取四至十五萬元不等的費用，內地女子則收取七萬元。集團又以二至六萬元報酬利誘港男參與假結婚。



馮又稱，集團犯案手法精密。在配對夫妻方面，集團安排假結婚的男女年齡差距不會很大，並撰寫二人相識經過，讓他們熟讀，還租用時鐘酒店讓二人拍攝親密照片。照片中的男女穿上不同服飾，更有手捧蛋糕慶祝生日的情景，兩人被捏造成相識很久，以及關係親密，避免引起入境處懷疑。為了逃避入境處追查，假結婚人士會以暗號與集團通訊，例如：「裝修」代表「假結婚」；「睇醫生」等同「見入境處人員」；「裝修費」即是「假結婚費用」。



集團與參與者暗號通訊



入境處一七年五月展開代號「追蹤者」搜捕行動，至日前共搜查全港多處地方，一共拘捕三十七人，當中包括五十五歲女主腦，以及二十一名港人、兩名內地人及十三名尼泊爾和印度外傭。行動中，入境處檢獲大量證物包括身份證副本、外傭護照副本、結婚證書、帳簿、手機、記憶卡、大批通訊記錄及相片等。入境處首次揭發有集團主要利誘外傭及港人假結婚，以獲得留港當受養人工作。



涉案集團活躍兩年多，共安排約二十宗假結婚，涉及服務費超過二百萬元。入境處稱，被捕三十七人中，十五人已被定罪，其中十一人被囚十至十八個月不等，集團女主腦昨日在區域法院被裁定四項串謀欺詐罪及一項妨礙司法罪名成立，本月二十八日判刑。