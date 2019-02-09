遭多間公司追逾五千萬債 邱德根女要求繼母提早分產

亞洲電視董事局前主席、已故遠東集團創辦人邱德根的女兒邱美琪，去年屢遭財務公司入稟追債，更被一間公司申請破產。邱美琪面對債主臨門，決定在剛過去的年三十入稟高等法院，要求法庭下令邱德根遺產管理人、繼母邱裘錦蘭，交代亡父遺產帳目，並預先分配邱美琪可得的部份遺產予她，讓她早日還債了結官司。



根據入稟狀，申請人邱美琪要求法庭下令答辯人邱裘錦蘭，在收到法庭命令後十四日內交代遺產帳目，並以遺產管理人身份，向身為遺產受益人的邱美琪分配遺產。邱美琪又同意在本案審結後，由自己一方承擔全數訟費。



願意負擔全數訟費



欠債纍纍的邱美琪於去年十一月尾先後遭三間財務公司入稟追債，三筆欠款共約一千四百九十萬港元。入稟狀透露，邱美琪早於去年五月已向一間財務公司借用兩筆合共六百五十五萬元的貸款，並同意分三十六期還款，但她自去年十月起已再無供款。



另一方面，邱美琪在同年八月分別向兩間財務公司，借貸共七百五十萬元。她雖同意在三個月內清還款項，卻只償還過其中一筆貸款中的六萬元，相等於一個月利息。三間財務公司屢次發信追債無果，最終入稟興訟。



邱美琪同時因拖欠五百萬美元（約三千九百二十萬港元）欠款，面對被債主申請破產的困境。案件上周三提訊，邱美琪的律師指，邱美琪可繼承部份家族遺產還債，雖暫時未知數目多寡，但應該可用作還債。她正與遺產管理人商討，又正努力與債主商討和解。代表債主公司的律師卻引述遺產管理人指，遺產管理人正進行遺產管理工作，暫且不會提出分配遺產，預料雙方和解機會渺茫。



終年九十歲的邱德根育有七子一女，邱美琪是邱德根的三女，亦是八個子女中的唯一女兒，由「大房」妻子裘錦秋所生。邱美琪曾於八十年代主理流行服裝及娛樂公司Bang Bang，並贊助電視節目《Bang Bang咁嘅聲》，她設計的牛仔褲風靡一時。



