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詐肚痛越柙李亮囚18月

2019-02-09 列印
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　　疑為英國劍橋大學臨牀醫學院生理學博士、上市公司中國環保科技的主要股東李俐樺（又名李亮，Li Leon），四年前使用假身份證後審訊中途棄保潛逃，去年十一月返港被捕，其後又在瑪麗醫院「詐肚痛」越柙，三度被擒。他早前承認逃離合法羈押、沒有按照法庭的指定歸押等四罪，昨日在東區裁判法院被判囚一年半。裁判官李紹豪直斥被告身陷牢獄是咎由自取，更着他若想成為兒女的英雄，就要作個好榜樣，不要逃避責任，期望他能在獄中好好反省。

　　李官判刑時指案情嚴重，現年三十四歲被告李俐樺干犯的罪行再三衝擊香港司法制度，認為被告不值得法庭憐憫，更不可能酌情處理。

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