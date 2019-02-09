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億元金多寶今攪珠

2019-02-09 列印
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　　六合彩新春金多寶攪珠今晚（九日）九時三十分舉行，估計頭獎獎金高達一億港元，是史上金額最高的新春金多寶攪珠。另外，市民可多加留意二十二號、三十五號及三十六號等幸運號碼。幸運號碼方面，根據馬會統計發現，三十五號在近五年的新春金多寶出現三次，相當「幸運」。過往兩次的豬年新春金多寶，二十二號及三十六號都曾被雙雙攪出。近日已經有不少人到常有人中獎、被喻為最旺的中環士丹利街投注站，希望沾一沾旺氣。

　　新年金多寶攪珠已於各場外投注處、電話投注及互動投注服務發售，若使用互動投注服務，例如透過流動投注程式，便毋須核對號碼，更不用致電馬會登記，彩金會直接過戶到其投注戶口。

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