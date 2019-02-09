國泰港航助疏導港台旅客 華航罷工今取消17班機

華航機師昨發動罷工，要求華航正視過勞航班問題，且禁止對工會會員秋後算帳。工會預計有逾七百名機師參與。華航表示將調派大型飛機及廉航疏導受影響旅客，國泰、香港航空均會協助疏導旅客。華航昨晚表示，已跟香港航空商討，今天加開四班加班機疏導旅客。



華航機師工會昨清晨六時開始罷工，華航昨日十四航班取消。華航昨晚表示，由昨天至星期日，至少四十班航次受影響，今日將有十七個航班取消，而當中共七班是來往港台的。



今次罷工，工會提出五大訴求，包括改善疲勞航班，要求長程航班八小時以上三人派遣，十二小時以上四人派遣；副駕駛升訓制度透明化，保障國籍機師工作權；禁止對工會幹事秋後算帳；撤換不稱職主管，爭取第十三個月全薪。勞資雙方明午三時會到交通部協商。



在赤鱲角機場，不停有旅客到華航櫃位查詢航班情況。昨午原定有航班由桃園返港，乘客最後只可轉搭其他航線。香港航空調動A350以取代原於兩班來回香港及桃園機場的航班。國泰網上訂位系統，顯示即日起至下周三（十三日）往來香港至台北均無機位可以預訂，職員稱因為須預留機位予受華航影響的乘客。



嫁到台灣二十多年的港人吳小姐表示，原定乘昨晚七時四十五分航班返高雄，但怕沒有機位，故提早三個多小時到機場。港人黃先生一家四口與親友昨早自由行到台灣，乘搭華航十一時五十五分的航班，慶幸沒有取消：「希望返嚟嗰程都無事」。



旅遊業議會表示，昨日和今日至少八個旅行團，共二百人受影響，而今日一個約三十人的旅行團亦需取消。至於旅行社會否收取退團手續費，會按報團條款再作處理。華航宣佈免收旅客退票手續費，但不提供額外賠償。