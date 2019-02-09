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金巴售賣網故障 誤傳免費乘車

2019-02-09 列印
　　港珠澳大橋珠海口岸購買穿梭巴士「金巴」車票的網上系統，昨早約十一時發生故障，須改以人手銷售車票，令大批旅客擠塞在口岸內。

  其間一度有傳金巴宣佈讓旅客免費乘車，以疏導人潮；不過港珠澳大橋穿梭巴士公司董事長張廣友表示，早上售票系統出現故障，系統在一時多已恢復正常，澄清沒有讓旅客免費乘車。

　　農曆新年期間有大量旅客經港珠澳大橋口岸出入境，根據入境處數據的顯示，年初三（七日）有七萬六千六百一十七人次入境，並有八萬三千一百六十五人次出境，合共有十五萬九千七百八十二人次出入境。

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