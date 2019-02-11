﻿大埔至粉嶺列車一度癱瘓 狂徒拆天橋扶手 砸毀東鐵電纜

喪心病狂歹徒，擲扶手桿砸爛東鐵線架空電纜！太和站近九龍坑的跨軌行人天橋一段十七米長扶手桿被人拆下，掟落路軌，扶手桿一處擊中架空電纜，險釀嚴重列車事故，幸好東鐵職員昨晨通車前發現供電異常，工程人員到場調查揭發事件，大埔墟至粉嶺三站列車服務一度暫停。警方將案件列為刑事毀壞，大埔警區重案組追緝狂徒歸案，初步調查後認為，不排除犯案者不止一人。



現場為太和站大窩東支路近九龍坑的行人天橋，橫跨南北行路軌，連接泰亨灰沙圍與坳仔村。天橋附近公路正進行擴闊工程，現場有閉路電視監察鏡頭，系統卻未有錄影功能。據悉，東鐵沿線有多條橫跨路軌的行人天橋，其中九龍塘又一城一條天橋與現場的天橋類似。



消息稱，昨晨約四時，東鐵線仍未開始列車服務，職員啟動供電系統，發現太和站與粉嶺站之間的供電情況異常，工程人員接獲通知到場調查，發現太和站附近天橋對開的架空電纜擱着長約十七米的扶手桿，橫亘在四條電纜上。



現場CCTV無錄影功能



工程人員發現天橋上一截扶手桿失去，欄桿扣件損毀，初步調查後認為有人故意損毀鐵欄掟落路軌，事態嚴重，於是通知高層；港鐵方早上約六時通車前報警求助。大埔墟至粉嶺三個站的服務暫停，港鐵派接駁巴士為受影響乘客提供服務。



村民稱時有夜青嬉鬧



昨晨約六時十五分，港鐵工程人員將擱在架空電纜的扶手桿移除，受影響列車服務逐步回復正常。港鐵稱，涉事扶桿部份位置熏黑，懷疑接觸到架空電纜後造成。



大批警員及探員封鎖現場調查，發現橋上十三個接駁扶桿扣件被人移除，經初步調查，不排除犯案者不止一個人，暫時未知犯案者使用甚麼工具拆除扶手桿。警方蒐證，檢走扶手桿及扶手桿的零件，案件列刑事毀壞，大埔警區重案組接手跟進。探員嘗試翻查現場附近的閉路電視錄影，追緝狂徒歸案。



坳仔村村民王小姐稱，狂徒拆扶手桿掟電纜令她擔心，她指出，出事現場的扶手桿存在已久，增設單車徑後，不少非村民亦經過該處，深夜經常有很多夜青在橋上嬉鬧。