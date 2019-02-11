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﻿刑毀罪行重 觸電可致命

2019-02-11 列印
　　大埔有狂徒掟扶手桿落東鐵電纜，機械工程師盧覺強指破壞鐵路電纜相當危險，除時招殺身之禍。他指出，該條十七米長扶手桿為空心金屬，重約二十多公斤，用點焊工程裝設，拆下不難，用螺絲批拆半小時可弄出。他猜測，一班人齊齊大力拉扯，或一同坐於扶手桿上猛搖，搖甩後掟落橋下。

　　他指，東鐵線的電纜有二萬五千伏特，把十七米長扶手捍擲落電纜，若有人放手不及，有機會觸電；當扶手桿觸及電纜通電，再觸及天橋腳的金屬柱，天橋亦會通電，站在橋上的人隨時被電死。

　　另外，執業大律師陸偉雄指，狂徒惡行較一般的砸毀垃圾桶等刑事毀壞案嚴重，事件中的扶手桿除令高壓電纜損毀外，亦可能跌落路軌引致列車意外，故法庭會考慮犯案者行為的嚴重性，判以有阻嚇性的監禁刑罰。陸偉雄稱，根據《刑事罪行條例》第六十條，干犯者一經定罪，最高刑罰為監禁十年。
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