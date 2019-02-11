第三日行動 28班機取消 華航勞資談判陷僵局工潮未解

台灣中華航空公司機師不滿受資方剝削，於上周五起罷工。勞資雙方上周六談判不歡而散，工會昨天第三日罷工。台灣交通部上午召開應變會議，指勞資雙方未決定何時再談判。
工會於上周六在談判桌上指出，機師疲勞問題未解決，要求十二小時以上的長程航班要有四名機師輪更，但不獲資方接受。機師工會理事長李信燕表示，已收到超過五百份檢定證，超過五百名機師參與罷工。她強調，工會提出七小時以上航班需要派遣三名機師的要求已是底線，暫時未決定何時再與華航進行下一輪談判。
台灣交通部昨日召開應變會議，交通部部長林佳龍指勞資將會重回談判桌，可是交通部政務次長王國材在下午證實，雙方暫時不會展開新一輪談判，未來將會逐一檢視飛行時數介乎六到八小時的航班機師數目，並呼籲機師工會退一步。就有關於華航承諾協助旅客轉乘其他航空公司，以及針對旅客及旅行社的交通費、食宿等任何衍生的開支實報實銷，但華航隨後否認，並強調今次機師罷工不在公司責任範圍，只會檢視個別特殊個案。
由於機師罷工人數增加，華航昨日多班航班取消。根據華航官方網站，取消的航班由原本十六班增至二十八班，當中有八班前往香港，多達二千多名旅客受到影響。華航已經加開航班以疏通旅客人流問題。