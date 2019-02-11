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24.5萬積金戶資料不全 4.4億元無人認領

2019-02-11 列印
　　積金局主席黃友嘉發表網誌，指截至去年底，全港共有二十四萬五千個強積金帳戶資料不全，涉及逾四點四億元，不少人不取回帳戶內強積金，甚至不知道自己有相關帳戶。

　　黃友嘉在網誌中說，全港有逾六十萬名建造和飲食行業僱員參加「行業計劃」，大部份屬於「散工」，流動性較高，沒有僱主或人事部支援，須自己管理強積金戶口。這批人士多按日以現金出糧，強積金實施初期，局方不時收到有「散工」投訴僱主逃避供款，甚至未有為其登記參加強積金計劃。

　　他重申，強積金計劃覆蓋全職、兼職、臨時僱員和自僱人士，呼籲僱主在為臨時僱員供款之餘，亦要向受託人提供僱員的資料。

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