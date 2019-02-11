﻿港抗癌新藥可治免疫系統病﻿

本港首隻自主研發的生物藥BCT-100再獲新成果，科技園夥伴企業康達醫藥宣佈，生物藥不但可用於癌症治療，其免疫系統抑制效果亦可用於治療自體免疫性疾病，如類風濕性關節炎。



康達醫藥二○○○年起研發生物藥BCT-100，原希望應用於治療精氨酸營養缺陷型癌症。最新研究顯示，藥物亦可用於自體免疫性疾病，包括類風濕性關節炎，或讓全球數以百萬計患者受惠。去年三月，康達與維也納醫學大學成立的聯合實驗室，獲當地聯邦數碼與經濟事務部提供七年資助，將用以研究BCT-100對類風濕性關節炎的治療上。此外，康達醫藥科技和卡迪夫大學計劃於今年內，在英國開展慢性合併急性復發性類風濕關節炎的二期臨牀試驗。



康達醫藥創辦人鄭寧民指出，BCT-100繼取得美國FDA臨牀試驗許可後，再確認符合歐盟優良製造規範（GMP）標準，並獲英國MRHA批准進行臨牀測試。他說康達醫藥早前獲英國Bloodwise及Cancer Research UK機構贊助，現正展開急性骨髓性白血病臨牀試驗（LI 1），預計將於今年第四季完成。康達正打算將兒科急性骨髓性白血病及腦癌試驗（PARC）試驗推展至巴黎研究所Institut Gustave Roussy，並計劃擴展到荷蘭及澳洲等地作進一步試驗。



在美進行臨牀試驗



鄭寧民表示，團隊正驗證公司獨家研發的「生物標記物」，以識別能透過BCT-100達到最佳治療效果的患者，從而令BCT-100推展至更準確、更廣闊的病人群體。公司預備今年第四季完成第一期延伸臨牀試驗後，於美國進行以生物標記為主導的多中心第二期B或第三期臨牀試驗，及後或於美國進行藥物註冊，準備推出市場。他又透露，康達下一步計劃登陸香港交易所「未盈利生物科技公司」板塊，期望明年公開招股。



