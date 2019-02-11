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高鐵大橋農曆年出入境人數 均創新高

2019-02-11 列印
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　　政務司司長張建宗年初一到訪落馬洲陸路邊境管制站探班（見圖），感謝入境處、海關、警務處和衞生署前線人員在新春佳節緊守崗位。根據入境處記錄，去年香港總出入境人次逾三億一千四百萬，較前年增加超過一千五百萬；訪港旅客出入境人次逾一億三千萬，亦較前年增加一千三百多萬。張建宗稱蓮塘／香園圍口岸預期本年內落成，邊境口岸的工作將會更重要及更多元化，包括更安全及科技主導。

　　張又稱，農曆新年三天假期，約有三百萬人次（包括香港居民及訪客）經各海陸空管制站進出香港，比去年同期增五十四萬，上升約百分之二十二；當中約二百三十七萬人次、即五分之四經陸路邊境管制站進出香港。

　　張建宗特別提到港珠澳大橋及高鐵西九站兩大基建均迎來首個農曆新年，前者在這三天假期有近四十萬人次出入境，高鐵西九站則有近二十七萬人次出入境，均創通車以來新高。

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