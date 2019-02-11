高鐵大橋農曆年出入境人數 均創新高

張又稱，農曆新年三天假期，約有三百萬人次（包括香港居民及訪客）經各海陸空管制站進出香港，比去年同期增五十四萬，上升約百分之二十二；當中約二百三十七萬人次、即五分之四經陸路邊境管制站進出香港。
張建宗特別提到港珠澳大橋及高鐵西九站兩大基建均迎來首個農曆新年，前者在這三天假期有近四十萬人次出入境，高鐵西九站則有近二十七萬人次出入境，均創通車以來新高。
喪心病狂歹徒，擲扶手桿砸爛東鐵線架空電纜！太和站近九龍坑的跨軌行人天橋一段十七米長扶手桿被人拆下，掟落路軌，扶手桿一處擊中架空電纜，險釀嚴重列車事故，幸好東鐵職員昨晨通車前發現供電異常，工程人員到場調...
2019-02-11
中美貿易協議下月一日期限將至，中美本周開始加緊談判，也都相繼透露延長談判時間的可能性。美國副貿易代表格里什今日提前到京，為本周四、五部長級會談做準備工作。 美國貿易代表團將在本周四和周五再度前往中國，展開從十二月一日以來的第三輪貿易談判，由美國貿易代表萊特希澤及財長努欽率領，和中國副總理劉鶴進行高層磋商，重點聚焦於智慧財產權保護，並持續敦促中國進行結構性改革。 為就高級別人員會面做準備，美方的工作團隊今日抵京，依然是由副貿易代表格里什領銜，成員名單與上月七日會談相比，增加了白宮國家經濟委員會副主任威廉斯。 早前有白宮消息稱，若談判進展良好，也不排除延後三月一日的協議期限。據...
2019-02-11
美國民主黨麻省參議員沃倫正式宣佈競逐明年總統選舉，成為繼紐約州參議員陸天娜、夏威夷州眾議員加伯德和加州參議員賀錦麗之後，第四位投入民主黨選戰的女性。 六十九歲的沃倫上周六在波士頓西北部的勞倫斯宣佈正式...
2019-02-11
何文田為傳統豪宅地段，加上具備名校網優勢，向來備受家長客歡迎。今次精選區內指標豪宅半山壹號，放盤為四房雙套間隔，面積1604方呎，大廳裝潢亮白，配合落地大窗，空間感十足，外望何文田一帶美景。 位於常盛...
2019-02-09
豬年伊始，本地龍頭銀行滙豐率先加息搶存款，所有新客首三個月的儲蓄利率在0.125厘之上，按存款額分級額外增加存息，年利率最高可達1.375厘，屬全城最高。若攞盡優惠，期內維持日均儲蓄總額達100萬元計...
2019-02-11
狼隊各賽事近五場四勝一和，期間表現出色的射手魯爾占美尼斯揚言有信心領軍延續勝軌。加上主場威力有保證，該隊今晚英超可望擊退不擅客戰的紐卡素，主勝無問題。 （Now621台周二凌晨4:00直播） 各戰線近五仗能夠豪取四勝一和成績，狼隊全靠強勁火力，五戰轟入十五球，場均高達三球。前鋒魯爾占美尼斯期間腳風順暢，貢獻四入球一助攻，還揚言今晚可協助球隊再下一城︰「我很高興最近可以為球隊拿下多場勝仗，同時我們的信心也愈來愈大，相信強勢可以一直維持下去。」這位墨西哥射手上周中足總盃重賽僅上陣十多分鐘，今晚有充足體力繼續搏殺。 占美尼斯叉足電搏殺 紐卡素近三輪英超兩勝一負，不過兩場勝...
2019-02-11
新一年想工作順利，甚至有所突破，怎少得一部高效能又多用途的二合一平板電腦？Microsoft為讓用家可以提升企業效率及發揮潛力，早前推出了商務版Surface Pro 6，除了預載Windows 10...
2019-02-11
賭王何鴻燊日前突傳出身體轉弱，要轉到深切治療部（ICU）留醫，大批傳媒聞風而至在醫院守候，賭王各房太太及子女連日來都接力到醫院探望，昨日兒子何猷啟探望完父親後，代賭王向記者報平安，轉達賭王說：「我好好...
2019-02-11
林鄭月娥競選特首期間，形容香港民生面對三座「大山」，其中一座是領展。自她就任特首以來，未見提出對付這座「大山」的計策，可見問題棘手。昨天新民黨議員葉劉淑儀與工聯會議員麥美娟舉行聯合記者會，公佈計劃提出新私人條例草案，修訂房屋條例及稅務條例，以規管房委會已售予領展的物業商舖的租金增幅，並對領展商場長期空置舖位徵收空置稅。 領展由公營機構分拆出來，上市成為商業機構，提升商場和街市設施，改善環境，為有關物業增加市場價值，導致加租。其後領展進一步追求利潤最大化，把部份商場出售，亦把個別街市外判，收購者或外判商採取短視的「賺到盡」策略，結果導致商店性質變更，物價上升，普羅市民生活百上...
2019-02-11
香港賽馬會三冠大賽系列於一九九一至一九九二年度馬季推出，系列賽事包括董事盃、香港金盃及冠軍暨遮打盃。 香港金盃於一九七九年首次舉行，由陳毓麟訓練的賽駒「天文台」在愛爾蘭傳奇騎師魏德禮的出色發揮下捧走錦標。勝出此賽次數最多的練馬師為約翰摩亞，共贏得十二次，僅在過去十年就已曾七度奪標。早前與他傾談時，他就指出香港金盃是本地最具權威的中距離大賽，同時亦是一場可讓曾在香港打吡大賽中交出表現的馬匹展露更進步、更高水準表現的賽事。一些父系具有長力的賽駒亦可借由此賽證明自己中距離的威力。香港金盃於二○一八年全球百大一級賽中排名並列第二十九位，是香港十二場國際一級賽中排名最高的賽事。 不少...
2019-02-11