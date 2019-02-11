﻿停牌漢疑超速被截﻿ 女客冒司機涉頂﻿包﻿

警方交通部昨日在新界南區進行打擊超速及酒後駕駛行動，其間發現兩男女駕乘一輛跑車懷疑超速於是截查，揭發女乘客懷疑頂包司機，以及司機停牌期間駕駛，遂將兩人拘捕。



鑑於新春期間不時有車輛超速駕駛，新界南總區交通部執行及管制組特遣隊警員，昨凌晨約零時在葵涌及荃灣進行代號「QUICKCHASER」的打擊超速及酒後駕駛行動，設置雷射槍偵測車輛車速。其間警員發現一輛跑車沿荃灣路疑超速行駛，在海興路路障將跑車截停。一名二十一歲姓謝女子自稱為司機，一名見義勇為的士司機駕車路經，向警員指證謝女懷疑頂包，司機應為車上一名二十五歲姓賈男子，兩人在路障前曾停車掉換位置。



警員揭發賈男早前被判罰停牌，經翻看的士行車紀錄儀錄影片段，證實跑車兩男女懷疑頂包，以涉嫌妨礙司法公正、停牌期間駕駛、駕駛時無第三者保險及超速等四宗罪拘捕賈，謝女則涉嫌妨礙司法公正被捕，兩人後獲保釋候查，須分別於本月中旬及下旬報到。



兩司機拒酒精測試被捕



行動中，警員向駕駛人士進行隨機呼氣測試時，一名二十七歲姓楊男子及一名三十四歲姓司徒男子，涉嫌酒後駕駛及拒絕提供酒精呼氣測試樣本被捕，兩人均獲保釋，須於下月上旬向警方報到。



此外，警員亦截停六輛向九龍疾馳大馬力電單車及兩輛私家車調查，懷疑八車均被非法改裝，事後拖走扣留作進一步檢驗。同時，另外五名駕駛者涉嫌超速及違反其他交通事項，被警方發出告票或以傳票方式檢控。



