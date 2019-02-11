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躁爸衣架體罰女兒被捕

2019-02-11 列印
　　土瓜灣發生懷疑虐兒案，一名躁父疑因管教問題，涉用衣架體罰女兒。警方到場調查後拘捕涉案父親，其女兒則被送院。

　　昨午一時許，五十歲姓李男子在土瓜灣炮仗街五十五至六十五號寓所內，疑因管教問題一時激動，取起衣架體罰十一歲女兒致腳部受傷。鄰居聞女童哭聲報案，警員到場調查後，以涉嫌襲擊致造成實際身體傷害將李拘捕帶署，其女兒則送院治療。

　　另外，前晚約十時，一名約三十歲男子偕年約四至五歲兒子到牛頭角道一食肆晚膳時，疑因管教問題用手打兒子，一名女職員見狀報警，但警員到場時涉案父親已偕兒子離開，案件警方暫列虐兒，並尋找涉案男子歸案。

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