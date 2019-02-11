﻿索「介紹費」等同非法回佣﻿ ﻿建造業貪污投訴急增1.5倍﻿

廉政公署公佈有關建造業的貪污案件，最近兩年行內介紹工作或聘用安排的貪污投訴，由一六年的十二宗，大增一點五倍至最近兩年的三十多宗。廉署指行內常以「介紹費」、「茶錢」及非法回佣索取賄款。被起訴的案件中，非法回佣或賄款數目由每日數十元，至合共一年共收取三十六萬不等。廉署提醒「行規」不能作為免責藉口，而根據《防止賄賂條例》，賄賂沒有任何金額的限制，並呼籲市民向廉署舉報貪污案件。



廉政公署執行處總調查主任余顯麗指，傳媒報道及市民防貪意識提高，使最近三年貪污投訴增加。她表示，不法份子利用工人求職心切或希望「保住份工」，將支付「介紹費」、「茶錢」或其他賄款說成「行規」，訛稱「老闆」知悉及同意有關安排。而只要未經僱主同意，即屬賄賂行為。「行業內個別人士覺得回佣為行規，《防止賄賂條例》第十九條訂明，習慣（包括「行規」）不能作為免責辯護，行規不能成為賄賂行為脫罪的藉口，也不是合理辯解。」



「行規」非免責藉口



其中一個案例，兩名建築工程公司工人要求四名工人入職後，支付每日幾十元至高達四百元的非法回佣，作為介紹工作的報酬，共逾四萬三千元。兩名被告認罪，在去年十一月各被判監三個月或以上。而一名建築公司紮鐵工人向三名工人訛稱有高級職員收取回佣，另一方面向公司隱瞞求職者的工作經驗，欺詐公司及三人共逾三十六萬工資。被告認罪，於一八年三月被判入獄十三個月。



廉政公署防止貪污處總防貪主任張展杰表示，「有工人符合工作履歷和經驗等資格，但不願被欺詐，結果遭拒諸門外。」他指有經驗的工人不獲聘用，亦影響工程質量。廉政公署社區關係處總廉政教育主任（新界西北）趙汝達指，透過兩階段的宣傳教育，向前線員工及將投身行業的學員提供防貪培訓。「每年為七千名職訓局學員和三千名前線員工提供倡廉，防貪講座。」



