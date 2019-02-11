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﻿索「介紹費」等同非法回佣﻿ ﻿建造業貪污投訴急增1.5倍﻿

2019-02-11 列印
■（左起）廉政公署社區關係處總廉政教育主任（新界西北）趙汝達、廉政公署執行處總調查主任余顯麗及廉政公署防止貪污處總防貪主任張展杰。
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　　廉政公署公佈有關建造業的貪污案件，最近兩年行內介紹工作或聘用安排的貪污投訴，由一六年的十二宗，大增一點五倍至最近兩年的三十多宗。廉署指行內常以「介紹費」、「茶錢」及非法回佣索取賄款。被起訴的案件中，非法回佣或賄款數目由每日數十元，至合共一年共收取三十六萬不等。廉署提醒「行規」不能作為免責藉口，而根據《防止賄賂條例》，賄賂沒有任何金額的限制，並呼籲市民向廉署舉報貪污案件。

　　廉政公署執行處總調查主任余顯麗指，傳媒報道及市民防貪意識提高，使最近三年貪污投訴增加。她表示，不法份子利用工人求職心切或希望「保住份工」，將支付「介紹費」、「茶錢」或其他賄款說成「行規」，訛稱「老闆」知悉及同意有關安排。而只要未經僱主同意，即屬賄賂行為。「行業內個別人士覺得回佣為行規，《防止賄賂條例》第十九條訂明，習慣（包括「行規」）不能作為免責辯護，行規不能成為賄賂行為脫罪的藉口，也不是合理辯解。」

「行規」非免責藉口

　　其中一個案例，兩名建築工程公司工人要求四名工人入職後，支付每日幾十元至高達四百元的非法回佣，作為介紹工作的報酬，共逾四萬三千元。兩名被告認罪，在去年十一月各被判監三個月或以上。而一名建築公司紮鐵工人向三名工人訛稱有高級職員收取回佣，另一方面向公司隱瞞求職者的工作經驗，欺詐公司及三人共逾三十六萬工資。被告認罪，於一八年三月被判入獄十三個月。

　　廉政公署防止貪污處總防貪主任張展杰表示，「有工人符合工作履歷和經驗等資格，但不願被欺詐，結果遭拒諸門外。」他指有經驗的工人不獲聘用，亦影響工程質量。廉政公署社區關係處總廉政教育主任（新界西北）趙汝達指，透過兩階段的宣傳教育，向前線員工及將投身行業的學員提供防貪培訓。「每年為七千名職訓局學員和三千名前線員工提供倡廉，防貪講座。」

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