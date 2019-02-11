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社署資助添置器材 鼓勵聘用殘疾人士

2019-02-11 列印
　　社會福利署由今日起，向全年接受聘用殘疾人士的僱主遞交「殘疾僱員支援計劃」的申請，以協助殘疾僱員在工作場所執行職務及提升工作效率。

　　計劃可因應申請個案需要，以四萬元為限，考慮資助購置超過兩萬元的單一輔助儀器及其必要配件，包括購置電腦配件或配置設備、視覺放大儀器、聽覺輔助裝置、點字產品及安裝扶手等。社署已委託保良局擔任計劃的管理機構，協助管理及宣傳有關計劃、提供諮詢服務及跟進獲撥款計劃的推行進展，並為計劃的申請作出評估及向社署設立的計劃委員會提供審批建議。

　　有意申請的僱主可透過計劃管理機構保良局，及職訓局等推薦申請計劃的撥款，提交申請毋須繳交任何費用。

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