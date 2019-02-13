被告為註冊藥劑師王浠萓（前稱王家欣），入稟狀指她至少持有北角健威花園、跑馬地樂陶苑與半山景雅花園共三個物業。公司註冊處資料顯示，被告是兩家公司的董事，分別為亞洲家庭醫學中心有限公司，以及卓萃醫務中心有限公司。翻查網上資料，卓萃醫務中心在觀塘、將軍澳等地均設有門診服務。
入稟狀指，被告一三年一月十七日簽訂正式買賣合約（下稱買賣合約），以四百三十六萬元購入涉事北角健威花園單位。由於包含買家印花稅的《印花稅（修訂）條例》於一四年二月底刊憲，較本案交易成立日期遲，故被告須於條例刊憲後三十日內，即一四年三月底前繳交買家印花稅。
為原印花稅65.4萬十倍
買賣合約交付印花稅署署長加蓋印花時，被告未有作法定聲明，確認自己是香港永久性居民和被告是替自己購買物業；她亦無向印花稅署作任何豁免繳稅的申請。署方假定被告不符合豁免買家印花稅的資格，故須繳交六十五萬四千元印花稅，惟被告未有在限期前交稅。印花稅署署長於前年二月至去年十二月，三度要求被告繳稅，但被告既無繳稅，也無申請補作法定聲明或豁免。
執業律師伍家賢指，政府有法定權力向未繳交印花稅的買家追討罰款，雖無規定在甚麼時限內政府需採取行動，但在普通人角度而言，政府在本案的反應讓人感覺遲延。他以村屋僭建比喻指，即使政府無執法，不等於市民可犯法：「稅局唔追住，唔等於佢（買家）唔使交（稅）；政府唔做，唔等於唔使畀，係政府慢！」
伍續指，若買家透過律師樓買樓，律師有責任確保買家繳足印花稅，包括幫助客戶申請作法定聲明。
非本地買家若不繳稅，是否可逃之夭夭？伍認為現時買家「有好多重關卡要過先可以成交」，加上條例有既定罰則，他不認為現行法例有漏洞。
買家印花稅「辣招」自一二年十月二十七日起實施，若住宅買賣的單位列於《印花稅條例》附表一上，除非買家是香港永久性居民，同時持有買入單位的所有權和受益權，否則買家須支付相等於交易價百分之十五的印花稅。買家若要申請豁免，必須作法定聲明確認在相關協議日買家符合上述豁免條件。