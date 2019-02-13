正直男拾金不昧 萬元銀包物歸原主

街上拾到過萬元，正直男不心動，最後物歸原主。有網民昨天在社交平台「將軍澳群組」上載兩張相，顯示他在街上拾到一個銀包，內有多張千元鈔票，初步點算逾萬元，另一張相就是銀包內的身份證，該網民表示將相片公開，是希望大家幫手尋找失主。原本該網民只想在原處尋找失主，但不少網民留言建議他轉交警察。



最終，該網民聽從意見，將銀包交給警員處置，再在網上上載一張警員手持該銀包的照片。事隔兩小時後，失主在貼文留言表示，已經取回銀包，並留言道謝：「已經取回銀包了，感謝樓主，大大大好人」。該網民亦表示收到失主給予一千元，其他網民紛紛讚許，指該網民是好人，「好心有好報」、「失主真係遇到貴人」。



