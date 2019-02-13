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﻿美股中段升315點

2019-02-13 列印
　　美國周二股市中段大幅上升，杜指報二五三六八點，升三百一十五點；納指則報七四○九點，升一百零一點。

  滙控美國預託證券價格見六十六點○四港元，跌零點二一港元；騰訊則見三百五十一點五四港元，升零點一四港元。紐約期金報每盎司一千三百一十三美元，升一點一美元；紐約期油則報每桶五十三點一美元，升零點六九美元。
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