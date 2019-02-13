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﻿外籍漢揚言殺女友後墮樓亡

2019-02-13 列印
　　灣仔發生謀殺及自殺案驚魂，一名帶有醉意的外籍漢，在工作地點向保安員聲稱已殺死女友，語畢即跑上天台墮樓亡。警方接報後大為緊張，在大廈搜索死者的女友，幸尋獲其女友調查。不排除事主與女友感情問題爭執後輕生，案件無可疑，虛驚一場。

　　外籍男事主姓盧，二十九歲，據悉，他為台灣及英國混血兒，在軒尼詩道二三九號一間西班牙餐廳任職。盧前晚下班後，與二十一歲外籍女友及多名友人在區內飲酒消遣，其間疑因感情問題與女友吵架，並一怒之下離開。

　　昨凌晨四時許，帶有酒意的事主返回任職餐廳，一度向保安員揚言殺死女友，然後登上大廈天台危坐，保安員見狀大驚報案。死者的女友事後得悉男友噩耗，一度激動痛哭，要警員及友人安慰。警方調查後相信案件無可疑，案件列有人從高處墮下處理。
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