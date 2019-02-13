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﻿港珠澳大橋遺失萬份檢測表 陳帆將交代

2019-02-13 列印
　　特首林鄭月娥指出，就港珠澳大橋遺失過萬份檢測表一事，已要求運房局局長陳帆以公開透明態度向社會交代。

　　陳帆回應，將會在立法會交通事務委員會會議上交代事件。

　　林鄭月娥表示，政府一直以嚴肅的態度處理工程監督過程的出現的問題，早前留意到路政署交代情況，很清楚表示港珠澳大橋工程是安全的，但有關何時發現過萬份檢測表遺失，有沒有人跟進讓情況可以及早處理，留待陳帆局長及路政署署長交代。

　　立法會交通事務委員會副主席譚文豪表示，後補表格佔涉事合約總數百分之二十八，質疑政府為何仍繼續分階段向承建商付款。　

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