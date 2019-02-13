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﻿警破﻿﻿三案涉藏煙花爆竹﻿

2019-02-13 列印
　　警方破獲三宗藏有煙花爆竹案，共拘捕四名男女。反黑組探員早前接獲線報，昨日掩至九龍灣一單位，拘捕一對情侶，檢獲五公斤懷疑煙花爆竹。另外，探員亦拘捕一對男女，檢獲十公斤煙花爆竹，涉嫌藏有及非法燃放煙花。

　　東九龍警區反黑組高級督察盧文輝表示，警方早前接獲線報，指九龍灣沐寧街一個住宅單位有人非法藏煙花爆竹。探員經調查及情報分析後，昨午掩至目標單位，檢獲五公斤的煙花爆竹；當場拘捕一對男女，兩人均二十三歲。

　　盧文輝又稱，警方本月八日及十一日接獲市民報案，指秀茂坪及西貢區有人燃放煙花。探員經深入調查後採取拘捕行動，分別拘捕一名三十五歲男子及一名三十九歲女子，並在兩人住所及車輛內，檢獲十公斤煙花爆竹。其中一個大型煙花有三十六發。警方現仍調查證物來源。

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