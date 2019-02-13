一家四口疑食海螺中毒 情況穩定

衞生防護中心公佈，正調查天水圍一宗四人家庭的麻痺性貝類毒素中毒的懷疑個案。個案涉及一男三女，年齡介乎六至五十五歲。四人前日在家中食用海螺後，即時至十分鐘後出現舌頭麻痺和嘔吐。其中兩人同日曾到天水圍醫院急症室求醫，毋須入院，四人情況一直穩定。



初步調查顯示，有關海螺購自天水圍天瑞街市一個海鮮檔。衞生防護中心及食物環境衞生署的調查仍繼續進行。衞生防護中心解釋，麻痺性貝類毒素在自然情況下可能存在雙貝類體內，烹煮並不能把該種耐熱的毒素消除；提醒市民如出現麻痺性海產中毒的病徵，應立即求醫，並保留餘下食物，以便調查和化驗。



為減低貝類中毒風險，建議在烹煮貝類前先除去其內臟、生殖器及卵子，及在食用前棄掉烹煮的汁液，每次亦不應進食過多份量的貝類。



