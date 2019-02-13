  • 2019年2月14日 星期四
  • 19º
  • 89%
熱門： 觀龍樓電子煙華航罷工apm行李藏屍

日報新聞 > 港聞

屋邨僅捉27隻老鼠 　衞生改善「寸進」　

2019-02-13 列印
Previous Next

　　立法會食物安全及環境衞生事務委員會昨開會，討論政府引入科技防治鼠患，研究以夜視或熱能探測鏡頭監察老鼠的活躍程度，又擬引入小型機動掃街車及改良版太陽能廢物壓縮箱，以改善環境衞生。工聯會立法會議員何啟明表示，政府在防蚊鼠患上缺乏一個統領部門，部門之間亦欠缺協調，透過政府文件數字可見，房屋署一年內才捉獲八百一十隻老鼠，而屋邨每年僅捉二十七隻老鼠，成效不大。亦有議員批評政府在改善環境衞生工作上「寸進」，認為政府應投放更多資源在蚊患鼠患上。

　　食衞局局長陳肇始表示，食環署擔當統籌角色，督導委員會亦會定期召開會議，局方會繼續聆聽不同意見，加強協調。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd