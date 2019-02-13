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回鄉證全面實施網上預約

2019-02-13 列印
■下月起申領回鄉證全面實施網上預約。
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　　中旅社宣佈由三月十五日起，辦理或更換《港澳居民來往內地通行證》及《往來港澳通行證》將全面實施網上預約，不再提供現場籌號，需要更換證件的市民須在中旅社官方網站預約辦證服務。不過七十歲以上長者、未滿三個月嬰兒、殘疾人士等特殊需要人士，若未能提前網上預約，可以依據當日證件中心的實際接待情況安排現場辦理。

　　若市民在證件遺失、損壞等情況下，有奔喪等急切需求，亦可說明情況及提供相關證明，證件服務中心會視乎情況加急處理。



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