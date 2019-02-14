﻿下月開放社區設施惹劣評 東區文化廣場 億元醜白象

前特首梁振英二○一三年首份《施政報告》提出向十八區各撥一億元，推動地區重點項目，東區區議會決定興建一個文化廣場。經數年建造，東區文化廣場接近竣工，引起居民品評。有區內居民指表演台外形不美觀，廣場沒有上蓋，日後入內看表演，將面對日曬雨淋之苦，設計不實際。當區區議員解釋，政府部門指臨海地帶不可建數層樓高的天幕上蓋，故採用露天形式的設計。



東區文化廣場位於筲箕灣譚公廟近海地段，經數年建造，將於三月九日正式開放。記者到場了解，廣場上建有一大一小表演台，一個是大型呈半球形橙紅色有蓋表演台，對面是一個較細上設遮蓋物的露天表演台，兩者中間有一個露天廣場，而廣場一則有兩個小涼亭供市民閒坐。



該新廣場的設計引起網民討論，有人感到失望，指整個項目動用九千零六十萬元，兩個表演台的造型卻簡陋不美觀，質疑區議會沒有就廣場設計公開諮詢民意。亦有網民質疑廣場為何不加設活動式天幕，在天晴時拉開，讓市民享受陽光，在天氣惡劣時閉上遮風擋雨。



與地標譚公廟不協調



在附近遛狗的黃小姐昨日接受記者訪問，她稱，東區文化廣場與譚公廟相距不遠，設計與廟宇卻有違和感，她不明白為何採用該設計。黃小姐認為，文化廣場佔地頗大，卻欠缺設施，如果在該處觀看表演會受日曬雨淋之苦。她認為不如興建一些休憩設施，讓市民活動，勝於興建一個文化廣場。



東區民建聯議員顏尊廉回應，東區文化廣場設計並不簡陋，且富有特色，認為表演台的造型配合粵劇表演，建築亦以實用性為主。他指，廣場另一個功用，是讓東區市民聚集，參與節慶活動，例如筲箕灣有名的譚公誕，平時又可以舉辦露天音樂會。民主黨區議員趙家賢則稱，東區文化廣場不設大型天幕，因為政府部門說明不可以在臨海地帶建造兩三層樓高的遮蓋物，故廣場採用露天設計。



地區地標式建設，經常招來劣評，例子之一，是由發展局與建築師學會等合作，在葵涌廣場與新都會廣場交界處興建的慶祝回歸二十周年作品。該作品被居民投訴外形似「古墓」，雖然當局指該項建設「城市藝裳公共藝術賽」的得獎作品，仍不獲居民接受，最後在民意壓力下，展出不足一年，當局決定移除作品，建造連清拆費共八十五萬元。