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【2019年最後召集】赴英升學前七大必知策略

2019-02-14 列印
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　　計劃赴英升學選校有甚麼策略、怎樣找合適的監護人、留學生活有甚麼要面對.....，一連串問題可在「Oh!爸媽」聯同英識教育Britannia StudyLink舉辦的第七屆《英國升學展》找到答案。現場還有20多間院校即時面試收生。詳情https://goo.gl/P9bHJj
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